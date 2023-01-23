『【新品】ロジクール WAVE KEYS K820 Logicool キーボード【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 22時 05分に出品され03月04日 22時 05分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロジクール WAVE KEYS K820 エルゴノミック

新品未使用

未開封品です。



型番：K820

カラー：グラファイト

JANコード：4943765063346

本体サイズ：376 x 31 x 219mm

本体重量：750g（電池含む）

接続方式：ワイヤレス（Logi Bolt / Bluetooth） 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロジクール