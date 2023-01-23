『NIKE AIR JORDAN 7 RETRO ナイキ ジョーダン レトロ 白【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 08時 24分に出品され05月02日 08時 24分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|エアジョーダン
ニューバランス 993 ネイビー 27.5
¥ 21500
【シューツリー付き】JOSEPH CHEANEYフルブローグBROADⅡ
¥ 13000
BOTTEGA VENETA オービット スニーカー Orbit
¥ 55335
希少・未使用エルメス アレッサンドロ シェーヌダンクルローファーグレー 39.5
¥ 23828
キーストーンエンジニアブーツ
¥ 24000
REDWING 8175 サイズ6ハーフ 半円犬タグ レッドウィング
¥ 11245
Maison Margiela Tabi 足袋ブーツ
¥ 33150
新品 NIKE AIR MAX 95 QS エアマックス95 グリーディ ナイキ
¥ 13150
GREZZO 紳士ブーツ (サイズ42)(新品)
¥ 9588
Nike Air Force 1 Low EVO レッド 26m
¥ 13320
NIKE DUNK PREMIUM HI Undefeated 27cm
¥ 12999
【大人気】REGAL 2051 サドルシューズ バイカラー ロングセラーモデル
¥ 12285
JORDAN4 ジョーダン4 キャニオンパープル W27.5cm
¥ 18308
Timberland 6インチ ダブルカラーブーツ 73540
¥ 7799
チペワpt91エンジニアブーツ7E
¥ 16100
New Balance M2002RHO 27.5cm ネイビー
¥ 9750
NIKE AMBUSH air force 1
¥ 13000
COLE HAAN コールハーン ショートウィング オックスフォード 26.0
¥ 10400
落札価格23000円
287 入札履歴
終了
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