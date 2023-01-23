『NIKE AIR JORDAN 7 RETRO ナイキ ジョーダン レトロ 白【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 08時 24分に出品され05月02日 08時 24分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE AIR JORDAN 7 RETRO

ナイキ ジョーダン 7 レトロ



SIZE 27㎝



新品未使用タグ付きです。



箱に若干のダメージがあります。



加水分解、ソールの硬化等は見られませんが、素人保管でかなりの年数が経過しております。

これらをご理解いただき、ご購入のご検討よろしくお願いします。



完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮下さい。



購入後はすり替え防止の為、返品はお断りしておりますのでご理解ください。



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メインカラー···ホワイト



メインカラー···ホワイト,グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

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