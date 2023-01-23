『Airpods Pro 第2世代 左耳 右耳 セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 19時 11分に出品され05月05日 19時 11分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Airpods Pro 第2世代

Apple正規品 純正品 両耳



Apple Storeで購入いたしました、あまり使っていませんので出品いたします



よろしくお願いいたします



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル