『◇激レア◇ウエスタンマウンテニアリング フラッシュベスト Sサイズ 管5963【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 00時 39分に出品され04月29日 00時 39分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇激レア◇ウエスタンマウンテニアリング（Western Mountaineering）フラッシュベスト Sサイズ 管5963





ウエスタンマウンテニアリングのフラッシュベストを出品致します。



暖かいダウンが入っており、とても暖かく着用頂けます。

取り扱い店舗が少なく、中々買う事が難しいブランドです。



今年のモデルは定価が4万円とかなり値上がっております。





こちらの商品は中古品となります。

大きなダメージはございませんが、やや使用感がございます。

裾のパイピングにやや使用感ございます。

画像をよくご確認の上、判断をお願い致します。



カラーはブラックです。

お探しの方、如何でしょうか？

こちらは送料無料にてお送りさせて頂きます。



◇Sサイズ

◇肩幅44㎝ 身幅50㎝ 着丈62㎝程

◇生地 ナイロン100％ 中綿 グースダウン

◇アメリカ製

◇CA#35033





※商品の色味は、撮影場所や光のあたり具合などにより色味が違って見える場合が御座います 。

また、お客様のお使いのPCのモニター環境などにより色味が違って見える場合が御座います。予めご了承の上ご注文下さい。



当商品はあくまで自宅保管商品となりますので、中古品にご理解の無い方のご入札はお断り致します。

気になることがあればどんな些細なことでもご質問くださいませ。

ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。



#ウエスタンマウンテニアリング #WesternMountaineering #フラッシュベスト #ダウンベスト #インナーベスト

AUBERGE（オーベルジュ）DOUBLE RL RALPH LAUREN/ダブル アール エル ENGINEERED GARMENTSエンジニアドガーメンツ NEEDLES ニードルズ Auralee（オーラリー） markaware｜マーカウェア“メゾン・マルタン・マルジェラ”（Maison Martin Margiela）アークテリクス（Arcteryx ）Tilak/ティラックKlättermusen Japan | クレッタルムーセン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ウェスタンマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ◇激レア◇ウエスタンマウンテニアリング フラッシュベスト Sサイズ

管5963