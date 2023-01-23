『LEONARD レオナール ワンピース カンカン 花柄 ストレッチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 22分に出品され04月05日 00時 22分に終了予定です。即決価格は14,235円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(*^^*)





LEONARD

レオナール

ワンピース

カンカン

花柄





○サイズ…38

肩幅34cm

身幅39cm

着丈87.5cm

袖丈49cm

平置き実寸。

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



○素材

アセテート 65%

ポリエステル 35%

カンカン素材です。



○状態

ホック部分が取れています。

ホックを留めなくても問題なくお召しいただけると思いますが、写真13.14枚目をご確認いただいた上でご検討ください！

そちら以外は目立った汚れもなく、

まだまだ快適にお召しいただけます！







＊自宅保管であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。

＊ご購入後、ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に予告なく変更する場合がございます。

＊コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご検討お願いいたします。





リゾート

旅行 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: レオナール

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ LEONARD

レオナール

ワンピース

カンカン

花柄

ストレッチ