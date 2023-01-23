『ドライボーンズBrothel Creepers“JOE日本製ラバーソール24.5【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 15時 28分に出品され03月11日 15時 28分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドライボーンズ BrothelCreepers“JOE”

日本製 ラバーソール クラッシュ

ジョーストラマー



中古品になります。特に目立ったダメージや汚れ等無く、状態は良好です。



【サイズ】表記サイズ（US6.5）24.5相当





素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: ドライボーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ドライボーンズBrothel

Creepers“JOE日本製ラバーソール24.5