『FFA ファーマーズジャケット ロイヤル カルフォルニア ヴィンテージ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 00時 38分に出品され03月17日 00時 38分に終了予定です。即決価格は10,640円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明

FFAジャケット ロイヤル カルフォルニア コーデュロイ生地

大人気のFFAジャケットかなりいい状態ですので

早い者勝ちとなります。裏ボアなので冬はかなり大活躍します。





☑︎カラー



⚪︎ ブラウン





☑︎サイズ

⚪︎M





☑︎状態



⚪︎使用感あり

⚪︎穴あきなし





平置きサイズ



肩幅: 45cm

身幅:51cm

袖丈:62cm

着丈:59cm



他にも出品しておりますのでこちらからご覧ください↓

#Dステッチ



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古着であることをご理解した上で購入お願いします。





○注意○



お使いのモニター環境によって服の色味の見え方に多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください。

洗濯して保管しておりますが、人によっては古着特有の匂いを感じるかもしれません。

気になる方は購入をお控えください。



FFA

ファーマーズ

ロイヤル

カルフォルニア

ミリタリー

ミリタリージャケット

MA-1

フライトジャケット

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90s

ロケットタロン

アメリカ製

米国製



肩幅···45cm

身幅···51cm

袖丈···62cm

着丈···59cm



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FFA

ファーマーズジャケット ロイヤル カルフォルニア ヴィンテージ