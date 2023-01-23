『【新品未使用】studio boheme jumpsuits 24M【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 04時 09分に出品され03月14日 04時 09分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在62件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【帰省の為、9/2までの出品です。再出品未定】



studio bohemeのコーデュロイジャンプスーツ

サイズ：24M

カラー：bronze



新品未使用タグ付きです。

国内セレクトショップにて購入。

出品を迷っている為、現時点でお値下げは考えておりません。





※海外製品の為、ほつれ等がある場合がございます。

ご理解のほどよろしくお願いします。

※自宅保管、素人検品、ペットを飼っておりますので、ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。

※ 梱包の関係で、小さく折り畳んで発送しますので、畳ジワが出来る場合がございます。予めご了承ください。





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袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー服(~95cm)>>>ロンパース・カバーオール 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 90cm