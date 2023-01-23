『美品 orslow オアスロウ デニム カバーオール インディゴ M(大きめ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 22時 18分に出品され03月24日 22時 18分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ brand : orslow オアスロウ





⚫︎ item&detail : デニム カバーオール





⚫︎ material : コットン





⚫︎ size : 2(M)大きめ



実寸 （cm）



肩幅···44cm



身幅···53cm



袖丈···69cm



着丈···69cm





着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。

平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。





⚫︎ condition : 目立つ汚れやダメージはありません。全体的に美品となります。







▪️その他

・フォロー割5%OFF

・基本48時間以内発送・値下げ交渉可能

・古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っていませんので安心してお買い求めください。





▪️購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品











管理no. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オアスロウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

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オアスロウ

デニム

カバーオール

インディゴ

M(大きめ)