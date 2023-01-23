『AcneStudios bla konst パッチワークデニムジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 52分に出品され03月24日 12時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AcneStudios bla konst



2000 Recrafted Paneled Denim Jacket in Blue

サイズは48ですが、作りがおおきめなのでフリーサイズで考えてもらっても大丈夫かと思います。



サイズ：48

肩幅：50cm

着丈：81cm

身幅：56cm

袖丈：66 (若干の誤差はご了承下さい。)



2回ほど着用しました。目立った汚れもなく美品です。

数年前に心斎橋のAcneStudios正規店で購入しました。

秋、冬などこれからの時期にどうでしょうか。

中古品につきご理解ある方のみよろしくお願いします。





#AcneStudios

#デニム

#デニムジャケット



デニムカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: アクネストゥディオズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AcneStudios

bla

konst

パッチワークデニムジャケット