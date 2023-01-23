『monbel モンベル ファー付き ダウンジャケット コート レディース L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 34分に出品され03月27日 04時 34分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号：2405



ご覧いただきありがとうございます。

ご購入前にプロフィールのご一読をお願いします。



≪商品説明≫



◇ブランド名

monbel

モンベル





◇カラー

ダークグレー







◇サイズ

タグ表記 ▷90 （レディース L相当）



⚠️サイズにご注意ください。

↓ ↓↓

同じサイズでもアイテムによってサイズ感に

差異がございます。表記サイズはあくまで目安

として頂き、 必ず「平置き寸法」のサイズを

ご確認ください。



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→#スイミーの部屋





≪平置き実寸≫（単位：㎝）



着丈 約 84

肩幅 約 39

身幅 約 51

袖丈 約 62



※多少の誤差はご容赦ください





≪詳細≫



・ファー付きフード（フード脱着OK）

・ウエストドローコード付き

お好きな幅でキュッと絞って着用できます

・極暖

・登山やアウトドア、デイリーユースに◎

・袖口ベルクロ（状態◎）

・革取っ手（ブランド刻印入り）





《コンディション》



⇒【A】



コンディションの良い綺麗なアイテム♪

スイミーおすすめの１枚です^^





Ａ：比較的綺麗な商品

Ｂ：使用感がそれなりにある一般的な中古品

Ｃ：ややダメージや汚れがある商品

Ｄ：使用感や汚れが目立つ商品

Ｅ：目立つダメージや汚れがある商品







★上記は「古着」としての評価ランクです。

前提として、1cm以下の軽微な汚れや

ダメージは記載しておりません。



⇒古着の特性をご理解いただくため、

プロフィール欄へ詳細を記しております。

ご購入前に『必ず』ご一読お願いします。









《ご注意事項》



◇ご不明点やご質問、フォロー割の希望は

「ご購入前」にコメントをお願いします。



◇撮影環境や、モニターにより色味が違って

見える場合がございます。



◇コンビニ決済をされる方は必ず期日内に

お支払いをお願いします。



◇着画、お写真の追加は対応していません。



◇サイズ感については、お手持ちの衣類と

比較するなど、ご自身でをお願いします。







→#スイミーの部屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ monbel

モンベル

ファー付き

ダウンジャケット

コート

レディース

L