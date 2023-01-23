『サンローラン トレンチコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 17時 52分に出品され03月09日 17時 52分に終了予定です。即決価格は39,600円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サンローラン

トレンチコート



⚪︎数回着用

⚪︎ブラック

⚪︎46サイズ

⚪︎新宿伊勢丹購入



BGにて木村拓哉さんが着用されていたコートです。

確実本物、正規店にて購入してます。

#木村拓哉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: サンローラン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サンローラン トレンチコート