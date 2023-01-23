『ノワールケイニノミヤ AD2021 ポンチョコート ケーブルニット 変形 牛革【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 16時 02分に出品され03月31日 16時 02分に終了予定です。即決価格は27,105円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

COMME des GARCONS コムデギャルソン

noir kei ninomiya ノワールケイニノミヤ

ポンチョコート ケーブルニット 袖レザーベルト

AD2021 極美品 極希少



○サイズ

サイズ M表記

身幅 約78cm

着丈 約 （前43cm 後104cm）

平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

目立った傷汚れなくまだまだ気持ちよくご着用していただけます。



○カラー

ブラック 黒



○素材

ウール 牛革



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でこざいます。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノワールケイニノミヤ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ノワールケイニノミヤ

AD2021

ポンチョコート

ケーブルニット

変形

牛革