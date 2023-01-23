『限定！フランス製！セントジェームスマリーンボーダーニットSネイビー×ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 27分に出品され03月29日 07時 27分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランス製 セントジェームスマリーンボーダーニットです。Sサイズ、ウール100%、ネイビー×ホワイトボーダーです。実寸は肩幅43、身幅51、着丈63cmです。限定完売モデルです。



素材···ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セントジェームス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 限定完売！フランス製！セントジェームスマリーンボーダーニットSネイビー×ホワイト