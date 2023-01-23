『希少 バーバリー トレンチコート べっ甲 ダブル ベルト コットン ベージュ S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 00分に出品され03月10日 23時 00分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 BURBERRYS / バーバリーズ 】





バーバリーズの一枚袖のトレンチコートです。



最上級コレクションラインであるPRORSUM 表記入りです。



大きめのべっ甲ボタンがとてもお洒落です。



フロントラインが少しカーブを描いた縫製になっていて、ウエストが細くスッキリ見えるデザインとなっています。



裏地はノバチェック総柄です。



袖にベルト付き、腰ベルトにはバーバリーのトレンチコートには欠かせないDカン付きです。



19枚目に多少の汚れがございますが、傷みやすいベルトのバックル、襟、袖口も大変綺麗な状態でヴィンテージとしては保管状態のいい美品です。





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◎サイズ S



身幅：53 cm

着丈：100 cm



＊身長157cmの場合、スネ辺りまでの丈感です





◎カラー ベージュ





◎素材

【表地】 綿 100%

【裏地】 ポリエステル

綿



◆生地の厚さ 普通

◆裏地 あり

◆ポケット あり

◆ファスナー なし





◎配送

匿名配送

基本的に24時間以内に簡易包装にて発送させて頂きます。





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❁︎ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪



❁︎タイトル、説明にない小物類は付きません。



❁︎まだまだ沢山着用いただける商品ですが、あくまで自宅保管・素人検品の中古品のため、細かい点の見落としの可能性は予めご了承ください。



❁︎写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。



❁︎商品は小さくたたみ簡易包装にて発送いたします。折りジワはご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 希少 バーバリー トレンチコート べっ甲 ダブル ベルト コットン ベージュ S