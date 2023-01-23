『新品 COACH CR097 トートバッグ ニーナ スモール トート カーキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 02時 42分に出品され04月04日 02時 42分に終了予定です。即決価格は10,436円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品詳細】

商品名：ニーナ スモールトートバッグ

商品状態：新品/未使用

モデル: CR097

寸法：高さ16cm×幅25cm×奥行き9cm

色: トープ

素材: リファインドカーフスキン

仕様：多機能インナーバッグ

マグネットスナップ留め、裏地付き

中央にジッパー付きポケット

ハンドルから本体まで11.5cm

取り外し可能なショルダーストラップ、

肩から胴までの長さ 57cm

(ショルダーと斜めがけの2WAY仕様)

底鋲×4

付属品：カード、保存袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

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