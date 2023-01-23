『嵐 日立オリジナル壁掛け時計 非売品 おまけ付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 17時 44分に出品され03月26日 17時 44分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 開封済み 未使用品になります。





おまけ1: ファイル（各2枚ずつ計10枚）付き 外側のファイルはありません

クリアファイルのみ。



おまけ2: メッセージボード ×2





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#時計 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 未使用に近い