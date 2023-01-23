『エンリケロエベナッペ ハンドバッグ オーストリッチ ヴィンテージ ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 10時 09分に出品され03月23日 10時 09分に終了予定です。即決価格は14,600円に設定されています。現在307件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★エンリケロエベ オーストリッチ ハンドバッグ★

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サイズ ：縦21cm、横24〜28cm、マチ11cm

カラー ：ブラウン、ゴールド金具

素材 ：オーストリッチ

仕様 ：内側ファスナーポケット、フラップ開閉式

収納量 ：500mlペットボトル不可、Ａ４書類不可

状態 ：汚れ、スレ、キズ、ハンドル型崩れ

※リユース品の為、新品のような美しさには劣りますが、クリーニングと定期的な維持管理を行っております。

使用感も少なくまだまだ現役で活躍できる状態です。

付属品 ：なし

購入元 ：大手オークション

管理番号 ：79500229



◆購入元

国内外ブランド直営店

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

大手オークション

古物市場

ストア商品



全て鑑定済商品です。



◆取り扱いブランド

エルメス

シャネル

ルイヴィトン

プラダ

グッチ

フェンディ

フェラガモ

セリーヌ

ジバンシィ

ロエベ

イヴサンローラン

ボッテガヴェネタ

クリスチャンディオール

エルベシャプリエ

ミュウミュウ

ジミーチュウ

コーチ

バーバリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エンリケロエベナッペ ハンドバッグ

オーストリッチ

ヴィンテージ

ブラウン