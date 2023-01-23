『【本田翼着用】vaultroom 推しの子AI / TEE CHARCOAL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 17時 03分に出品され04月30日 17時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vaultroom 推しの子AI / TEE CHARCOAL



即購入可



新品未使用

ステッカー付



本田翼着用



カラー:チャコール

サイズ:XLサイズ







急遽出品を取り下げる可能性もございます。

コメント中などであっても早い者勝ちでお願いします。





#vaultroom

#推しの子

#ヒューマンアカデミー

#ai 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【本田翼着用】vaultroom

推しの子AI

/

TEE

CHARCOAL