『本日価格テンダーロインMOCK NECK SWEAT ZIP UP KHAKI【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 17時 26分に出品され03月28日 17時 26分に終了予定です。即決価格は15,015円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品購入後、未使用品

素人保管品につき神経質な方はお控えください。



定価 58300

刺繍によるロゴデザインになってます。



背面計測



肩幅 約60

身幅 約64

着丈 約63（襟下より）

袖丈 約59



素人採寸につき多少の誤差はご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 本日価格テンダーロインMOCK

NECK

SWEAT

ZIP

UP



KHAKI