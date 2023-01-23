『XP-Pen Deco Pro LW Gen 2 ペンタブレット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 16時 27分に出品され04月02日 16時 27分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能な描画体験】

XP-Pen Deco Pro LW Gen 2は、プロフェッショナル向けの高性能な描画タブレットです。精密な描画が可能で、アーティストやデザイナーに最適です。



【多機能な付属品】

このタブレットには、使いやすいスタイラスペンが付属しており、滑らかな描画が可能です。多様な機能を活用して、創造力を最大限に引き出せます。



【洗練されたデザイン】

シンプルでスタイリッシュな黒のデザインは、どんな作業環境にもマッチします。持ち運びにも便利なサイズ感です。



- ブランド: XP-Pen

- モデル名: Deco Pro LW Gen 2

- 商品タイプ: Drawing Tablet

- 付属品: ペン、スタイラス

- 色: 黒

- サイズ: 大きめ



ご覧いただきありがとうございます。

中古品を購入し、一度使用しました。

新しく液タブを購入する為、こちらを売りに出すことにしました。

ペンや本体に細かな傷がついておりますが、気になる方は本体のフィルムを外して頂ければと思います。

どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: やや傷や汚れあり