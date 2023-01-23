『YONEX EZONE 280 45ポンド テニスラケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 50分に出品され03月16日 02時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能テニスラケット】

YONEXのEZONE 280は、パフォーマンスを追求した設計で、パワーとコントロールを両立させています。特に、カーボンファイバー素材を使用しており、軽量でありながら耐久性も兼ね備えています。



【デザインとカラー】

ホワイトを基調に、ブルーとレッドのアクセントが施されたデザインは、視覚的にも魅力的です。プレー中に目を引くスタイリッシュな外観です。



【グリップサイズ】

G2のグリップサイズは、さまざまな手の大きさにフィットし、快適な握り心地を提供します。長時間のプレーでも疲れにくい設計です。



- ブランド: YONEX

- モデル: EZONE 280

- 色: ホワイト/ブルー/レッド

- グリップサイズ: G2

- 素材: カーボンファイバー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(軟式用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし