『DIPTYQUE EAU ROSE（オー ローズ） オードパルファン 30ml【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 18分に出品され03月20日 01時 18分に終了予定です。即決価格は9,422円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年にて購入。

通常75mlのみの販売ですが、期間限定で販売されていた30mlのお品物です。



ダマスクローズとセンティフォリアローズ、カモミール、ライチ、アーティチョーク

ダマスクローズとセンティフォリアローズが存在感ある香りで、こぼれ落ちるほど豊かな表情を表しています。

自然が生み出す幻想にインスパイアされた、意外性をもちつつも鮮やかで心を躍らせる特徴を備えたローズ。カモミールとアーティチョークの予想もしないようなノートを持ったフィラッド ローズエッセンスが、このブーケを仕上げます。



人気シリーズ···オードパルファン



種類···オーローズ



種類···オードパルファム



総容量···〜49ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ディプティック