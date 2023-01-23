『【新品未使用】湘南爆走族 プラモデル 江口洋助仕様 スズキ GS400改【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 13時 23分に出品され04月25日 13時 23分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

メーカー···スズキ



スケール···1/12



湘南爆走族2代目リーダー江口洋助のGS400のプラモデルです。



30年位前の商品ですが、未開封の状態です。



箱も比較的綺麗な状態です。



是非ご自分の手で江口洋助のGS400を組み立ててみて下さい。



当時の思い出がよみがえるかも？ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>オートバイ・バイク 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アオシマブンカキョウザイシャ