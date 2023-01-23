『送料・設置無料！日立 電気洗濯乾燥機 BD-V5800L◇2016年製【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 15時 54分に出品され03月09日 15時 54分に終了予定です。即決価格は12,800円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



送料・設置無料！日立 電気洗濯乾燥機 BD-V5800L◇2016年製



中古品になります

傷、汚れ等ありますので

ご理解ある方のみ購入をお願いします



【商品説明】



メーカー：日立



商品名：電気洗濯乾燥機



型番：BD-V5800L形



年式：2015年製



【商品状態】



側面：キズあり。



多少の使用感はありますが、



まだまだご使用頂ける商品です。



状態は画像にてご確認下さいませ。



あくまで中古となります。

ご了承の上、よろしくお願い致します。



【付属品】



写真に写っていない箱や説明書、付属品などは

無いものとお考え下さい。



取り付けはありませんが

希望場所まで設置はできます



配達時に確認してください 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ヒタチ