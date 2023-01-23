『BEAUTY&YOUTH レザージャケット Sサイズ 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 13時 05分に出品され03月29日 13時 05分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価45000円



【高品質レザー】

このジャケットは、上質なレザー素材で作られており、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【快適なフィット感】

サイズSで、体にフィットするシルエットが魅力。動きやすさも考慮されています。



- ブランド: BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS

- サイズ: S

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: ジッパー付きポケット

- スタイル: ライダースジャケット



ご覧いただきありがとうございます。

数回の使用なので、目立った傷、汚れはございませんが、袖口に若干のスレがございます。写真でご確認をよろしくお願い致します。

ユナイテッドアローズのカバーをお付けします。





カラー···ブラック



カラー···ブラック

レザー素材···羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BEAUTY&YOUTH

レザージャケット

Sサイズ

黒