『【希少XLサイズ】ヒステリックグラマー☆ビッグ ガール ロゴ ニット グレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 16時 13分に出品され03月22日 16時 13分に終了予定です。即決価格は20,850円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70年代スパイ映画風の、ライフルとピストルを両手に威嚇するセクシーガールをプリントで大胆に表現した一枚。コットンを使用しており肌触りもチクチクしにくいニットです^_^



☆即購入歓迎☆フォロー割実施中☆



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★ブランド★

HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー



★カラー★

灰色/グレー



★サイズ表記★

XL



★平置採寸★(㎝)

肩幅:52身幅:61袖丈:68着丈:70

多少の誤差はご容赦ください。

※サイズ表記とサイズ感はアイテムにより異なりますので、上記の実寸をご確認ください。



★素材★



綿100%



★購入元★



ブランドリユース店



★状態★



USED



お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！



★気になることがごさいましたらお気軽にコメント下さいませ^_^

★ペットや喫煙者はおりません。



お洒落が好きで他の人と被らない服をお探しの方にオススメです✨

お気に入りの1枚を探してみてくださいね☺︎



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3190 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少XLサイズ】ヒステリックグラマー☆ビッグ

ガール

ロゴ

ニット

グレー