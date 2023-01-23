『【 未使用級・正規品 】バーバリー リバーシブル ダウンジャケット ノバチェック【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 20時 04分に出品され03月13日 20時 04分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
|ブランド:
|バーバリー
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落札価格50600円
722 入札履歴
終了
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