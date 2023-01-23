『【 未使用級・正規品 】バーバリー リバーシブル ダウンジャケット ノバチェック【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 20時 04分に出品され03月13日 20時 04分に終了予定です。即決価格は50,600円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号：U240



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◾️商品情報

ブランド名：BURBERRY LONDON バーバリー ロンドン

商品名：リバーシブルダウン



- その他特徴 -

メンズ ユニセックス ダウンジャケット チェック

ロンドン イングランド 正規品 ラバータグ

ボタン ジップアップ 最高級 極暖 希少 現行に近い



◾️サイズ

表記サイズ：記載なし(free)

肩幅：約47cm

身幅：約57cm

袖丈：約60cm

総丈：約78cm



着用感Lサイズ相当



※平置き実寸でございます

※着画依頼はご遠慮お願います



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◾️状態ランク【 SA 】

・未使用保管



- 状態ランク詳細 -

SS：新品と同等でほぼ使用感がない

S：気付かない程度の使用感のみで非常に程度が良い

A：若干の傷や汚れはあるが使用感が少ない

B：多少の傷や汚れ等使用感はあるが比較的程度が良い

C：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感がある

D：全体的に傷や汚れがあり使用感、中古感が目立つ

※SA、ABなどそれぞれの状態の中間を表す場合もあります。



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◾️カラー

ベージュ

ブラック



◾️素材

ダウン

フェザー

ポリエステル



◾️発送

簡易包装にて1~2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。



◾️購入元

一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店

※大手リサイクルショップ、古物市場、業者オークション





カラー···ブラック,ベージュ





肩幅···47cm

身幅···57cm

袖丈···60cm

着丈···78cm



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【

未使用級・正規品

】バーバリー

リバーシブル

ダウンジャケット

ノバチェック