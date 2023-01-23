『【新品】ダンスウィズドラゴン ジャガード ボア リバーシブル ダウン ベスト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 14時 58分に出品され04月26日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

Dance With Dragon ダンスウィズドラゴン

TUFLEX ジャガード リバーシブル ダウン ベスト ボア フリース ダブルジップ ゴルフウェア



品番：D2-571710

定価：49000円(税抜)



【表記サイズ 】

レディース：2



【実寸サイズ 】

肩幅：約37cm

身幅：約50cm

着丈：約68cm



【カラー】

ライム(ライトグリーン/黄緑)



【素材】

表地：ポリエステル100％

中綿：ダウン90％、フェザー10％

裏地：ポリエステル100％



【付属品】

なし



【状態】

新品未使用タグ付きです。



※素人検品ですので些細な見落としはあるかもしれません。完品をお求めの方や、神経質な方はご購入をお控え下さい。





早い者勝ちなのでコメントなく即購入OKです♪

コメントがあった場合にもご購入者様を優先させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダンスウィズドラゴン