『コダマの蓄光フィギュア【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 20時 33分に出品され04月09日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|フィギュア
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¥ 7722
落札価格7722円
196 入札履歴
終了
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