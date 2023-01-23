『コダマの蓄光フィギュア【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 20時 33分に出品され04月09日 20時 33分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 何年か前にどんぐり共和国で購入しました。

飾っていたので少し変色はあるかもしれません。

目立つ傷や汚れはありません。

中古品であることをご了承ください。



専用箱はありません。

本体2点セットでの出品です。



#もののけ姫 #コダマ #ジブリ #蓄光フィギュア #どんぐり共和国 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フィギュア