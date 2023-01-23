『Beats by Dr Dre POWERBEATS PRO アイボリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 06時 13分に出品され03月31日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Beats by Dr Dre POWERBEATS PRO アイボリー



数える程度しか使用していません。

付属品は写真にある物が全てです。



EARABLES有

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

True Wireless: TRUE WIRELESS

WIRED: NO WIRED

WIRELESS

color: WHITE

コードレス種類: 増設HP

スポーツ対応有

バンドタイプ種類: イヤーフックタイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

加速度センサー有

音声アシスタント機能有









接続タイプ···ワイヤレス

カラー···ホワイト

タイプ···耳かけ

耐久性···防水・防滴対応 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビーツバイドクタードレ