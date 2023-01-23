『貴重オリジナル盤 段ボールジャケ ステンシル レコード ザ・ブルーハーツ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 56分に出品され03月13日 02時 56分に終了予定です。即決価格は12,214円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 〔 ザ・ブルーハーツ - THE BLUE HEARTS 〕レコード



レーベル / 品番‥メルダック - MEL-20

プレス・発売時期‥1987年

付属‥ステンシル / ピンナップ



● 初回オリジナル盤・段ボールジャケット仕様 / 永久不滅・日本代表1stデビューアルバム



● 曲・LIST

A1. 未来は僕等の手の中

A2. 終わらない歌

A3. No No No

A4. パンク・ロック

A5. 街

A6. 少年の詩

B1. 爆弾が落っこちる時

B2. 世界のまん中

B3. 裸の王様

B4. ダンス・ナンバー

B5. 君のため

B6. リンダリンダ





■ コンディション



〔レコード‥‥ＥＸ－〕音出しきれい

〔ジャケット‥ＥＸ－〜ＶＧ＋〕経年の薄よごれ・角にしわ / インナーにぬけあり / ステンシル良好 / 詳細は写真でご確認ください



〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX＋‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX－‥ややダメージ / VG＋‥ダメージ小 / VG‥ダメージ





■ 送料無料

＊ まとめてお取引きOK



貴重オリジナル盤 段ボールジャケ ステンシル レコード〔 THE BLUE HEARTS ザ・ブルーハーツ 〕ザハイロウズ ザクロマニヨンズ 甲本ヒロト

#ザ・ブルーハーツ

#甲本ヒロト

#真島昌利

#ザ・ハイロウズ

#ザ・クロマニヨンズ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>レコード>>>邦楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

レコード

邦楽 タグ 貴重オリジナル盤

段ボールジャケ

ステンシル

レコード

ザ・ブルーハーツ