『【雰囲気抜群❗️】90s HYSTERIC GLAMOUR 髑髏 ロンTシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 00時 02分に出品され03月15日 00時 02分に終了予定です。即決価格は12,600円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆とても貴重な1990年代アーカイブのHYSTERIC GLAMOUR(ヒステリックグラマー)のラグランスリーブの長袖カットソーになります。

◆ブラック×ホワイトのモノトーンの色合いが特徴的です。

◆胸元のインパクト抜群なスカルのデザインがめちゃくちゃカッコ良いです。

◆ロゴとバナナオレンジのデザインも特徴的です。

◆中々出てこない珍しいレアなデザインの1着になるかと思います。

◆素材は綿100%のサラッとした着やすい生地になります。

◆Y2Kやストリート系やグランジフェアリー系のファッションがお好きな方にオススメな1着になるかと思います。

◆サイズ表記はFREE(メンズM程度)になるかと思います。

◆実寸サイズですが、

・身幅→52cm

・着丈→70cm

◆状態ですが、

・特筆するダメージ無く程度良い方かとオモます。

・ビンテージになりますので、神経質な方や完璧を求める方はお控えくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【雰囲気抜群❗️】90s

HYSTERIC

GLAMOUR

髑髏

ロンTシャツ