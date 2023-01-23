『こう1234様専用プリメインアンプ SA-8800Ⅱ 完動品 いい音です！【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 18時 26分に出品され03月26日 18時 26分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こう1234 様専用です

パイオニア プリメインアンプ SA-8800Ⅱ 完動品 いい音です！1976年販売日本製 ビンテージです

名機と言われる パイオニアの

プリアンプ8800Ⅱです



動作良好です

10時間ほどチェック問題ありません

電源ランプ点きませんが問題ありません

スピーカー A、B出力ok

全てのライン入力 フォノ1、2も入力ok

奇跡的に ボリューム 各イコライザー目立つガリも無く動作良好です(多少のガリはご理解お願い致します)出来る限り除去しました

素晴らしい音です

イコライザーなども正常動作しています。各フィルターも問題ありません。



前オーナー様が1994年に修理メンテしております

絶好調です。



動作品は希少です

よろしくお願い致します。

エアパッキンと巻き段ボールにて配送致します。

外見は写真でご判断お願い致します。

年代物のためご理解ある方お願い致します。



動特性を高めるため左右独立の2電源トランスを採用するなど、高音質化を追求したプリメインアンプ。



イコライザー部には初段差動・3段直結終段A級動作・純コンプリメンタリーSEPP・正負2電源を採用しており、歪の低減を図るとともに、厳選したNFB素子(誤差±1%、温度特性±50ppm/cのニクロム蒸着金属被膜抵抗、誤差±2%のスチロールコンデンサー)を使用することで、特性の改善を図っています。

また、初段差動アンプにローノイズトランジスタを特に厳選して採用することでSN比の向上を図り、回路に±25Vの電圧を供給することで、最大許容入力250mVを得ています。



各種カートリッジの性能を発揮させるため、4種類のカートリッジ負荷容量が選べる切換えスイッチを搭載しています。これにより使用カートリッジに適した負荷容量を設定できます。



コントロール部の2段直結フラットアンプは、初段を差動増幅としてトランジスタのリニア領域に動作点を選び、歪の低減を図っています。また、トーンコントロールはターンオーバー3段切換を採用しています。

コントロールつまみには使いやすいクリックストップ付を採用しており、さらにトーンon-offスイッチも備えています。



パワーアンプ部の回路は、±2電源供給・差動2段増幅カレントミラー回路・終段パラレルプッシュプル・純コンプリメンタリーOCL回路で構成されています。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>アンプ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: パイオニア