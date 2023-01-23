『Apple Pencil 第2世代 MU8F2J/A シュリンク付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 00時 59分に出品され04月22日 00時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ApplePencil第2世代MU8F2J_A

Apple シュリンク付き

定価: -21,800

2024年6月30日購入

新品、未開封

即決⭕️

#Apple

#ApplePencil第2世代MU8F2J_A 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル