『【定価7,000円オフ!!】NIKE KD 16 EP 27.5cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 07時 13分に出品され03月06日 07時 13分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日スポーツ店にて購入しましたが、使用しないため出品致します。

新品未使用、黒タグもついてます。

箱無し簡易包装での価格を提示していますが、元の箱に入れて配送ご希望の方はお申し付けください。(別途料金加算されます)



取引早い方のみ値段交渉受け付けます、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ