『POLeR ポーラー One Man Tentワンマンテント定価35200円【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 14時 10分に出品され04月03日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーラーのテントです。室内で確認のため広げただけで室外では使用していません。断捨離のため出品します。

以下は商品説明になります。

POLER1人用テント。持ち運びやすい超軽量なデザインで、簡単に組み立てられるアイテム。ポールを伸ばしてインナーのメッシュテントをかけ、その上からカバーテントを被せるだけで設置が可能。



総重量 : 約2200g



[サイズ]

one : 幅216cm / 奥行き102cm / 高さ80cm



[収納サイズ]

直径17cm /幅46cm 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーラー

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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テント・タープ タグ POLeR

ポーラー One

Man

Tentワンマンテント定価35200円