『新品未開封 Razer Viper V3 pro white edition【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 15時 28分に出品され04月15日 15時 28分に終了予定です。即決価格は11,278円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 謝って白色を買ってしまい、返品対応が不可なサイトだったため、未開封完全新品でのお渡しです。





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又、入金や受取等が遅れる場合は御連絡を頂けると幸いです

他サイトでも出品しているため、そちらで売れましたらキャンセルさせていただきます



電源···充電式



接続形式···有線/ワイヤレス(Bluetooth)



その他···ゲーミングマウス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 新品、未使用