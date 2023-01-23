『【美品】felisi ビジネスバッグ 2way 1735 ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 14分に出品され03月16日 01時 14分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Felisi

felisi

フェリージ



【サイズ】（cm）

ヨコ 約42

タテ 約28

マチ 約10、17（前ポケット含まない、含む）



【カラー】

ネイビー 紺



【素材】

ナイロン

レザー

本革



【商品状態】

多少の小傷はありますが、目立ったダメージなく綺麗な状態です。

ショルダーベルトが付属します。





中古品にご理解いただける方のみ

よろしくお願いいたします。







ブリーフケース 2way ビジネスリュック



カラー···ブルー

素材···ナイロン

特徴···2way 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】felisi

ビジネスバッグ

2way

1735

ネイビー