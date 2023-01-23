『COMME des GARCONS * 新品未使用 ストライプ 吊りスカート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 00時 27分に出品され03月20日 00時 27分に終了予定です。即決価格は17,512円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS コムコム コムデギャルソン ギャルソン プリーツ ジャンパースカート サロペット スカート シンプル レイヤード ロング丈 切りっぱなし 重ね着



【サイズ】

XS

着丈：約 114cm

肩紐部分：約 39cm

スカート部分丈：約 74cm

ウエスト：約 39-40cm



【素材】

綿 コットン 100%



【カラー】

ホワイト 白

ブラック 黒



【デザイン】

ストライプ柄のプリーツジャンパースカートです。

しっかりした作りですがプリーツがナチュラルな質感で素敵です。ウエストの切り替え部分は切りっぱなしのようなデザインになっています。



【状態】

試着のみの未使用品。

購入後着用機会がなく、ビニールカバーをかけたまま保管していたものです。

あくまでも自宅保管の品ではありますのて、デザインは画像にてよくご確認頂き、細かな部分まで気になる方はご遠慮ください。



* noir kei ninomiya girl などがお好きな方にも.





その他お取引の詳細に関しましてはプロフィールもご覧下さい^^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ COMME

des

GARCONS

*

新品未使用

ストライプ

吊りスカート