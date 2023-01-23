『マイケルコース チェーン ショルダーバッグ ベージュ ピンクベージュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 00時 47分に出品され03月26日 00時 47分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】

シックなキルティング加工を施したレザーとピンクベージュの大変人気のカラーは、洗練された雰囲気と可愛らしさをミックスしたデザインになっています。プッシュロックを開けると、カードや鍵、リップスティックなどを収納できる小ぶりな内装があり、使い勝手の良いバッグです♪

目立つダメージのない大変綺麗な美品です。保存袋もついており、これからも現役でご使用いただけます。



【ブランド名】

MICHAEL KORS マイケルコース



【商品名】

MICHAEL KORS マイケルコース カバン 鞄 バッグ チェーン ショルダーバッグ ベージュ ピンクベージュ ピンク SoHo キルテッド レザー



【仕様】

内側

バックジップポケット

センタージップポケット

フロントスリップポケット

外側

バックスナップポケット



【サイズ（約cm）】

高さ 13

幅 20

マチ 6.5

持ち手 最長116



【仕入先】

大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店



【発送について】

1〜2日以内



#なつこママSHOP★ブランド品一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ マイケルコース

チェーン

ショルダーバッグ

ベージュ

ピンクベージュ