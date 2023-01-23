『ジミーチュウショルダーバッグ 星型スタッズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 15時 23分に出品され03月06日 15時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年6月頭に購入しました。

ネイルオイルが中で溢れてしまい、取れません。

1ヶ月ほど使用しましたので使用感は写真の通りです。



【デザイン】

このショルダーバッグは、ホワイトのクロコダイル調素材でスタイリッシュな印象を与えます。星型スタッズが施されており、個性的なアクセントが魅力です。



【機能性】

メタルチェーンとレザー調ストラップの組み合わせにより、持ち運びやすさとファッション性を両立。普段使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【ブランド】

バッグのフロントにはブランドロゴがあり、品質の高さを感じさせます。



- 色: ホワイト

- 素材: クロコダイル調

- 装飾: 星型スタッズ

- チェーン: メタルチェーン

- ストラップ: レザー調ストラップ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジミーチュウ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジミーチュウショルダーバッグ

星型スタッズ