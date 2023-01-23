『Bose QuietComfort Ultra ワイヤレスイヤホン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 08分に出品され03月19日 10時 08分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ケースも送ります。



【高音質とノイズキャンセリング】

BoseのQuietComfort Ultraは、業界最高水準のノイズキャンセリング機能を搭載しており、外部の音を効果的に遮断します。音楽や通話をクリアに楽しむことができます。



【快適な装着感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適です。様々な耳の形にフィットするイヤーチップが付属しています。



【便利な充電ケース】

付属の充電ケースは、持ち運びに便利で、イヤフォンを安全に保管できます。カラビナも付いているため、バッグに簡単に取り付けられます。



- ブランド: Bose

- モデル名: QuietComfort Ultra

- 色: 黒

- 付属品: 充電ケース、カラビナ

- ノイズキャンセリング機能: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし