『エルベシャプリエ 船形トート パープル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 00時 45分に出品され03月12日 00時 45分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルベシャプリエ 船形トート

小さめサイズです。



よく店頭へ行くのですが、購入した際に店員さんが限定カラーと言っていました。

何色か購入したので結局使用せずに保管していたので全くの未使用新品です。

しかし素人保管ですので神経質な方はご購入お控えください。

購入、商品到着後、中々評価してくれなく商品の状態のことや購入時期やらもろもろしつこく聞いてくる方がいらっしゃいますが購入前にコメントから質問お願いします。

しっかり納得の上で購入をお願いします。



－¥500以上のお値下げは不可とさせてください。それ以上のお値下げコメントがきてもスルーさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ

船形トート

パープル