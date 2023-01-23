『DW-H5600 BLUE GRAY 中古 G-SHOCK【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 11時 04分に出品され04月08日 11時 04分に終了予定です。即決価格は12,925円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年使用した中古品です。それなりの使用感はありますので、ご理解の上、ご購入ください。

CASIO G-SHOCK DW-H5600 色はBLUE GRAYです。約1年使用。使用感はありますが正常に動きます。画面保護でガラスフィルム貼って使用していました。箱、充電ケーブル等付属品は揃っています。おまけで、新品保護フィルムとステンレスのベゼル、バンドも付けます。[Korlexchi] MOD Kit メタルウォッチケース ベゼルバンドストラップ 316ステンレススチールブレスレットで12000円程度したものです。

純正ベルトの内側に少し黄ばみ等あります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ジーショック

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ DW-H5600

BLUE

GRAY

中古 G-SHOCK