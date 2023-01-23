『グッチ ビジネスバッグ ブリーフケース gg柄 キャンバス メンズ ブラック 鍵【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 04時 46分に出品され04月20日 04時 46分に終了予定です。即決価格は12,600円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品説明

GUCCI

グッチ

ビジネスバッグ

ブリーフケース

ハンドバッグ

GG柄

ボストンバッグ

トップハンドル

2way

斜め掛け 肩掛け

ビジネス

通勤 通学

大容量

A4収納

パソコン収納

鍵 ロック

黒 ブラック

キャンバス

レザー

希少 レア

完売品 高級感

限定

定番 人気

ヴィンテージ

ビンテージ レトロ

レディース

メンズ

ユニセックス

バッグ

鞄



■付属品

なし



■サイズ（約 cm）

縦:30

横:42

マチ:10

持ち手高さ:8



平置き実寸。

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



■状態

一般的な中古品の使用感はありますが、大きなダメージはなく問題なく使用可能です。

おおまかな状態や微細なダメージ等写真で必ずご確認ください。その他微細な汚れ等の見落としはご容赦ください。



状態判断は主観です。

あくまで中古品ですので中古品にご理解のない方、神経質な方は購入をお控えください。



■カラー

ブラック 黒

※ 写真やご覧いただく環境によって異なる色合いに見える可能性がございます。



■素材

キャンバス

レザー



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



■その他

他販路でも販売中のため、早期に終了する可能性もございます。



■管理番号

420151-M112



バッグサイズ···ラージ

柄/詳細···GG柄系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ グッチ

ビジネスバッグ

ブリーフケース

gg柄

キャンバス

メンズ

ブラック

鍵