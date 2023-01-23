『貴重 BTOB(ビートゥービー) leg0ブロック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 07時 56分に出品され05月05日 07時 56分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 随分前に購入して いつか作ろうと思ってましたが‥

大変貴重な物かと思います。

開封のみで 中身は 開けていません。



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