『CÉLINE ベージュ ホリゾンタルカバ 保存袋 購入カードつき【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 44分に出品され03月15日 13時 44分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 横浜高島屋のCELINEで購入した正規品です

保存袋とカードつきです



色々な角度から写真に撮ったので状態は写真でご確認下さい

比較的まだ綺麗な状態です

外側、内側に目立つ汚れはありません



お気軽にコメントください



- ブランド: CÉLINE

- 色: ベージュ

- 素材: レザー

- 付属品: 保存袋、カード類

- 型番: CÉLINE

- デザイン: トートバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ベージュ



素材...本革



特徴...横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CÉLINE

ベージュ

ホリゾンタルカバ

保存袋

購入カードつき