『ciatre チェック トートバッグ 新品未使用【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 19時 11分に出品され03月03日 19時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 山下美月ちゃん愛用のトートバッグです！

人気の白黒チェック、とても可愛いです！

未開封品になります。

- ブランド: ciatre

- 色: 黒と白のチェック柄

- 状態: 未使用（袋入り）

- デザイン: チェック柄トートバッグ



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ゆうパケットポストにて発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ciatre

チェック トートバッグ

新品未使用