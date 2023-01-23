『美品 ジャンニキャリーニ アリファ S ショルダーバック 2way シボ皮【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 15時 25分に出品され04月27日 15時 25分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



定価 29700円



GIANNI CHIARINI(ジャンニキャリーニ、ジャンニキアリーニ)のショルダーバッグの2way仕様になります。



柔らかい上質なレザーが使用された高級イタリア製バッグです。



ショルダー紐は結構長く、クロス掛けして腰の辺りの長さになります。



雑誌読んでると、毎月のように登場しますね。



また、長さが長く感じる場合は編み込んで長さを調整するのがオススメ、と書いてました♪



コロッと可愛いサイズ感のため、

いろんな洋服にも合わせやすく、

これからの春のお出かけにも使いやすいと思います♪



ストラップを外せばハンドバッグにもなるため、気分で使い分けてください☆





【ブランド】GIANNI CHIARINI



【シリーズ】アリファ S



【コンディション】美品



【カラー】キャメル系 ブラウン



【サイズ】

＊縦約14cm

＊横約20cm

＊マチ約7.5cm

＊持ち手約16cm

※ショルダーストラップあり124cm





CHIARINI



ARROWS





カラー···ブラウン

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンニキャリーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 ジャンニキャリーニ

アリファ

S ショルダーバック 2way シボ皮